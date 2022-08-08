سرايا القدس تنعي قائدين وعدد من عناصرها الذين استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مجموعة من قادتها وعناصرها الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.وقالت سرايا القدس في بيان لها: إن "ارتقاء شهدائنا الأبرار جاء ليؤكد على حضور معادلة الواجب فوق الإمكان في الفعل والوعي الثوري لدى أبطالنا الذين أدوا واجبهم الجهادي خلال معركة وحدة الساحات".وأضافت: "ننعى 12 شهيداً من كوادرنا في غزة بينهم قائدان عسكريان، وهم تيسيرالجعبري وخالد منصور، مشيرة إلى أن استشهادهم فداءً وكرامةً للإنسان الفلسطيني ووقفوا في وجه العربدة الإسرائيلية.وأكدت: أن معركة (وحدة الساحات) جاءت إيماناً بوجوب الحفاظ على منجزات (سيف القدس) عبر ترابط الجبهات وعدم السماح بالاستفراد بجزء من كل فلسطين، ولصد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وكان قطاع غزة شهد عدوانًا إسرائيليًا راح ضحيته 44 شهيدًا، من بينهم 15 طفلًا، وأربع سيدات، و360 إصابة بجراح مختلفة وصلت مختلف مستشفيات القطاع.