بالفيديو: وفد أممي يصل إلى قطاع غزة صباح اليوم

وسيعمل الوفد على التأكد من تطبيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه مساء أمس، بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل برعاية مصرية،



كما سيتطّلع الوفد على آثار العدوان الإسرائيلي الذي نجمت عن ثلاثة أيام من القصف المتواصل الذي أدى لاستشهاد 44 مواطنًا منهم 15 طفلاً وإصابة 360 جريح.













رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بوصول وفد أممي إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز).