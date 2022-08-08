شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار أكثر من 360 مرة بجولة التصعيد الأخيرة

قناة إسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار أكثر من 360 مرة بجولة التصعيد الأخيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار أكثر من 360 مرة، خلال جولة التصعيد في القطاع منذ يوم الجمعة الماضية.

وقالت إن هذه الجولة التي استمرت 55 ساعة، كانت مدينة سديروت أكثر الأماكن التي تم تفعيل الإنذار فيها "45 إنذارا" و43 في "ناحال عوز".

ودخل اتفاق التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الأحد.

وأغلقت سلطات الاحتلال معابر القطاع قبل نحو أسبوع، تزامناً مع إغلاق كامل مناطق "غلاف غزة"، بسبب مخاوف من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي هجوم على مستوطنات الغلاف، رداً على اعتقال القيادي البارز في الحركة بسام السعدي في مدينة جنين.

وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية وصفها "الفجر الصادق" مساء الجمعة الماضية، قال إنها تستهدف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 44 مواطناً بينهم القياديان البارزان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وخالد منصور.

ومن بين الشهداء 15 طفلاً، وأربع سيدات و360 إصابة.

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