قناة إسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار أكثر من 360 مرة بجولة التصعيد الأخيرة

ودخل اتفاق التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الأحد.





وأغلقت سلطات الاحتلال معابر القطاع قبل نحو أسبوع، تزامناً مع إغلاق كامل مناطق "غلاف غزة"، بسبب مخاوف من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي هجوم على مستوطنات الغلاف، رداً على اعتقال القيادي البارز في الحركة بسام السعدي في مدينة جنين.





وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية وصفها "الفجر الصادق" مساء الجمعة الماضية، قال إنها تستهدف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.





وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 44 مواطناً بينهم القياديان البارزان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وخالد منصور.



