الاحتلال يعتقل 15 مواطناً من الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 15 مواطنا من الضفة.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حمزة نبيل زماعرة، وعبد حازم الواوي، من بلدة حلحول، وطه محمد جبريل عصافرة، ومؤيد محمد اسماعيل ابريوش، وصفوت عصافرة من بلدة بت كاحل.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن كمال سليمان منصور حنني من بلدة بيت فوريك، وجهاد شحادة زيتاوي من قرية زيتا جماعين.ومن سلفيت، اعتقل جيش الاحتلال الشاب رامي سليمان من قرية مردا شمالا، ويوسف قنبز من قرية فرخة، عقب دهم وتفتيش منزليهما.ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال موسى جالودي، ومحمد عبيد من كفر راعي على حاجز عسكري جنوب المدينة، ومعتصم عمار عطاطرة من بلدة يعبد.ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر سامي داوود الهريمي (55 عاما) من منطقة شارع الصف في المدينة.ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين محمد التر، ومحمد شلبي، وهما من قطاع غزة، بعد ان داهمت منزليهما في منطقة عين منجد.