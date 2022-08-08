عائلة الأسير الرفاعي: "منزلنا فداء للدين والوطن ولن نتخلى عن أرضنا"

رام الله - دنيا الوطنقال يوسف الرفاعي، والد الأسير صبحي إن "قوات الاحتلال اقتحمت أرجاء البلدة منتصف الليلة، وأخرجتهم من المنزل عنوة بطريقة همجية ولم يسمحوا لهم بالاقتراب منه".وأكد الرفاعي أن هدم المنزل لن يكسر نفوسنا، ولن يدفعنا للتخلي عن أرضنا ومقدساتنا وأن على الاحتلال الرحيل عن هذه الأرض.وأوضح والد الأسير أسعد أنه "يقدم منزله فداء للدين والوطن، موجهاً رسالة للأسيرين المجاهدين صبحي وأسعد بأن اثبتوا وأن الفرج قريب بإذن الله".وأشار الرفاعي إلى أن "وجعنا واحد في غزة وجنين ونسأل الله، وأننا سننتصر على المحتل ولن يكسر عزيمتنا".وتزامنت عملية الهدم مع مواجهات بين قوات الاحتلال والشباب الثائر في جنين، أصيب خلال عشرات المواطنين بحالات اختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.