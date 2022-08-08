الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت أسرى محررين

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت أسرى محررين.واعتقلت قوات الاحتلال نحو 13 مواطنا خلال مداهمات في مدن الضفة الغربية، حيث اعتقلت كُلًّا من موسى جالولي، محمد عبيد، ومعتصم عطاطرة، من مدينة جنين.أما في الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال، طه عصافرة، مؤيد إبريوش، وصفوت عصافرة، بعد مداهمة منزلهما والعبث في محتوياتها.واعتقلت قوات الاحتلال المحررين جمعة رمضان، وجهاد شحادة، والشاب كمال حنني، من نابلس، بالإضافة إلى المحرر رامي سليمان ويوسف القمبز من سلفيت، وأحمد أبو حسين، وأحمد طقاطقة من بيت لحم.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شاب لم تعرف هويته من بلدة سلواد شرق المدينة.وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي حملات اعتقال خلال اقتحامات في الضفة الغربية، تداهم فيها قوات الاحتلال منازل المواطنين.