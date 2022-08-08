الجدي: نثمن جهود الصحفيين في فضح جرائم الاحتلال ونقل الحقيقة

رام الله - دنيا الوطنثمن عضو المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية سامح الجدي، الأحد، جهود الصحفيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في فضح جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.وقال الجدي في تغريدة على حسابه الشخصي على الفيس بوك: "كان الصحفيون على الدوام ضمير الشعب الفلسطيني، وسطروا بدمهم أروع ملاحم البطولة والفداء، وقدموا أرواحهم رخيصة فداء للوطن".وأضاف: "لعب الصحفيون خلال العدوان على شعبنا في قطاع غزة الباسل دورا هاما في نقل صورة ما يجري على الأرض من سفك للدم الفلسطيني وقتل الأطفال والعزل والنساء وكبار السن، فكان لهذه الصورة الأثر الكبير في حجم الإدانات الدولية لهذا العدوان الوحشي من الدول والمؤسسات الأممية".وأشار الجدي للجهد الكبير الذي بذله الصحفيون خلال تغطيتهم للعدوان فلم يغادروا مكاتبهم وظلوا خلف كاميراتهم وحواسيبهم ومعداتهم لينقلوا الصورة، وتركوا بيوتهم وأولادهم من أجل شعبهم وقضيته العادلة.ووجه للصحفيين الشكر والتحية على ما بذلوه من جهد وعطاء كبير، قائلا لهم: "شعبكم فخور بكم وبتضحياتكم".