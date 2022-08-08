"المقاومة الشعبية": ماضون في الدفاع عن شعبنا حتى ردع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدر الناطق العسكري لكتائب الناصر صلاح الدين، أبو يوسف، بيانًا صحفيًا عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال أبو يوسف: "نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بشعبنا الذي احتضن مقاومتنا، رغم استمرار القتل والجرائم الإسرائيلية واستباحة المسجد الأقصى".وتابع أن "كتائب الناصر، وإلى جانبها كل فصائل المقاومة، ماضية في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، والرد على الجريمة الغادرة بحق ثلة من قيادة المقاومة الباسلة، التي ما تراجعت وما تخاذلت يوماً عن معركة الدفاع المقدس".وأكمل أبو يوسف: "عهدنا أن نشعل غلاف غزة ومغتصبات العدو نار من تحت أقدام عدونا، وإن نصر الله قادم لا محالة".