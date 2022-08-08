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شؤون فلسطينية

الرئيس الأميركي يعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الرئيس الأميركي يعلّق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل برعاية مصرية، مساء أمس. 

وقال بايدن، إن "الولايات المتحدة، عملت مع مسؤولين من إسرائيل، والسلطة الفلسطينية ، ومصر، وقطر، والأردن، وآخرين في جميع أنحاء المنطقة لتشجيع حل سريع للصراع".

وتابع: "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا مركزيًا في هذه الدبلوماسية وكذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفريقه للمساعدة في إنهاء هذه الأعمال العدائية".

وأضاف: أن "التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة هي مأساة". لافتًا إلى أن "الإدارة الأمريكية تدعم إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في جميع هذه التقارير".

كما ودعا الرئيس الأمريكي "جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق الوقود والإمدادات الإنسانية إلى غزة مع انحسار القتال".

وختم الحديث: "ستظل إدارتي منخرطة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لدعم هذه الرؤية ولتنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها خلال زيارتي لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".










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