إسرائيل تقرّر رفع القيود تدريجياً عن سكان غلاف غزة

قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه سيتم "رفع القيود على المستوطنين بشكل تدريجي، وفتح الطرقات المغلقة، وسيتم إعادة تفعيل عمل القطارات بين مستوطنة سديروت ومدينة عسقلان المحتلة عن الـ12 ظهرا".

ونوّهت أنه في حال "سماع صفارات الإنذار، عليكم الدخول إلى المناطق المحصنة وابقوا هناك لمدة 10 دقائق".

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم، بأنه "وفقا لتقييم الوضع الذي تم إجراؤه، فإن سكان المستوطنات المحيطة بغزة لم يعودوا بحاجة إلى البقاء بالقرب من الملاجئ والغرف المحصنة".يأتي ذلك، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركتي الجهاد الإسلامي وإسرائيل حيّز التنفيذ، في تمام الساعة الـ11.30 من مساء أمس، السبت.وأعلن جيش الاحتلال الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بدأت باستهداف القيادي في الحركة، تيسير الجعبري.