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شؤون فلسطينية

بدءاً من التاسعة صباحاً.. الاحتلال يُعلن فتح المعابر مع غزة بصيغة "إنسانية"

بدءاً من التاسعة صباحاً.. الاحتلال يُعلن فتح المعابر مع غزة بصيغة "إنسانية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، بأن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار إعادة فتح معبر كرم ابو سالم جزئياً اليوم الإثنين الساعة التاسعة صباحاً، لإدخال المحروقات والأعلاف والمواد الغذائية و المواد الطبية.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بصيغة "إنسانية" فقط، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ووفقًا لتقييم الوضع.

ووفق منسق العمليات في الحكومة الإسرائيلية، سيتم إعادة فتح المعابر والعودة إلى حالة الروتين "الكاملة" وفقًا لتقييم الوضع والهدوء الأمني في المنطقة.

وقالت الشؤون المدنية في تصريح مقتضب، إن "الجانب الاسرائيلي أبلغنا باعادة فتح معبر بيت حانون (ايرز) الساعة التاسعة صباحا للمرضى والاجانب وعرب ٤٨ حيث يمكنهم المغادرة حتى الساعة الثالثة عصرا".

ونوّهت إلى أن معبر (إيرز) سيكون مفتوحا للعودة لغزة حتى الساعة ٧ مساء.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من دخول اتفاق التهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الأحد.

وأغلقت سلطات الاحتلال معابر القطاع قبل نحو أسبوع، تزامناً مع إغلاق كامل مناطق "غلاف غزة"، بسبب مخاوف من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي هجوم على مستوطنات الغلاف، رداً على اعتقال القيادي البارز في الحركة بسام السعدي في مدينة جنين.

وبدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية وصفها "الفجر الصادق" مساء الجمعة الماضية، قال إنها تستهدف الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد 44 مواطناً بينهم القياديان البارزان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وخالد منصور.

ومن بين الشهداء 15 طفلاً، وأربع سيدات و360 إصابة.









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