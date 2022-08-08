شاهد: الاحتلال يدمر منزلي الأسيرين صبيحات والرفاعي منفذي عملية إلعاد





والأسيران الرفاعي وصبيحات، يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عملية إلعاد، التي قتل فيها، ثلاثة إسرائيليين في السادس من آيار/مايو الماضي.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية قرية رمانة غرب جنين، وفرضت طوقا عسكريا في محيطها.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال مكونة من 50 آلية عسكرية اقتحمت القرية وانتشرت في أحيائها، بينما انتشر القناصة على أسطح المنازل بمساندة قوات خاصة "مستعربة" وفرضت طوقا عسكريا مشددا على القرية، ووزعت منشورات في القرية.



ويتكون منزل صبيحات من طابقين مع "روف"، ومساحته 370 مترًا مربعًا، ويسكن فيه 7 أشخاص، فيما يتكون منزل عائلة الأسير الرفاعي من طابق وتبلغ مساحته 100 متر مربع، ويعيش فيه سبعة أفراد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية قرية رمانة غرب جنين، وفرضت طوقا عسكريا في محيطها.













رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزلي ذوي الأسيرين أسعد يوسف الرفاعي، وصبحي عماد صبيحات، في قرية رمانة بمحافظة جنين.