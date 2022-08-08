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الديمقراطية: المقاومة موحدة في الميدان ولم تسمح للاحتلال بالاستفراد بشعبنا وبأي فصيل

الديمقراطية: المقاومة موحدة في الميدان ولم تسمح للاحتلال بالاستفراد بشعبنا وبأي فصيل
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر الإبادة الإسرائيلية وسياسة الأرض المحروقة التي تشنها قوات الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والتي خلفت أكثر من 40 شهيداً ومئات الجرحى.

و قال زغبر: "إن السمة اليومية للسياسة الإسرائيلية هي مواصلة الحرب العدوانية وجرائم الإبادة والقتل اليومية على شعبنا، فالمقاومة موحدة في الميدان بإرادة صلبة دفاعاً عن شعبنا وأرضه وقدسه وحقوقه الوطنية والتصدي للعدوان الإسرائيلي الهمجي".

و أضاف" المقاومة تعمل على وحدة الساحات كما جسدتها معركة القدس العام الماضي، وعدم السماح للاحتلال بالتهرب من استحقاقاتها أو الاستفراد بفصيل بعينه، و إن دماء شعبنا ومقاومته وقادته لن تكون في صندوق الاقتراع الإسرائيلي والأميركي".

 و تابع" تعاظم دور المقاومة في غزة ونفوذها والتصاقها بالشعب الذي التف حولها ودفع ضريبة صموده من دمه ورزقه ومستوى معيشته في سبيل القضية الوطنية، فالاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائمه المتواصلة، و جرائم الاحتلال لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله وتضحياته ومقاومته دفاعاً عن نفسه وعن قدسه وكرامته وحقوقه الوطنية حتى لجم العدوان وكنس الاحتلال".

 و أكد زغبر أنه على السيد غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة أن يشكل لجنة تحقيق أممية وأن يأتي إلى غزة للاطلاع ميدانياً على جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية، حيث إن إفلات إسرائيل من العقاب والتطبيع وسياسة النفاق الدولي والكيل بمكيالين وخاصة من الإدارة الأميركية وبريطانيا يشجع دولة الاحتلال على التمادي في عدوانه وجرائمه بحق شعبنا، و على مجلس الأمن الدولي الذي ينعقد غداً الاثنين لجم العدوان وحماية شعبنا من جرائم الإبادة والفصل العنصري.

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