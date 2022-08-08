مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تذهب دون حساب





رام الله - دنيا الوطنقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: "إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تذهب دون حساب بعدما ما ارتكبته خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي له نهج يتبعه على أرض فلسطين".وأضاف حجازي" إن هناك متابعة على مدار الساعات الماضية مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي ومجلس الأمن بعد الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال واستهداف المدنيين".وشدد على أنه لا مزايدة في الموقف الحالي ولابد من التوافق والحوار الوطني للتصدي لهذه الجرائم الوحشية من قبل جيش الاحتلال.و دعت مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل فيقطاع غزة عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء الليلة، بتوقيت فلسطين.وأكدت مصر في بيان مساء اليوم الأحد، أنها تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج، فضلاً عن العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.كما رحبت حركة الجهاد بجهود الوساطة وجهود مصر لوقفإطلاق النار.