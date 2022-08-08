شؤون فلسطينية

جامعات بغزة تعلن استئناف الدوام الإداري اليوم الاثنين

جامعات بغزة تعلن استئناف الدوام الإداري اليوم الاثنين
جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعات في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عن استئناف الدوام الإداري اليوم وتقديم كافة الخدمات الطلابية.

وقررت جامعة الأقصى، استئناف الدوام الإداري وتقديم كافة الخدمات الطلابية في كافة فروعها، على أن يتم الإعلام عن استئناف الدوام الأكاديمي لاحقًا.

من جانبها، أعلنت جامعة الأزهر، استئناف الدوام الإداري فقط بالجامعة اليوم، على يستأنف العمل الإداري والأكاديمي اعتباراً من صباح الثلاثاء.

أما الجامعة الإسلامية فقد قررت استئناف الدوام الإداري بالجامعة، على أن تستأنف الدراسة للفصل الصيفي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 مع تأجيل تقديم جميع الامتحانات للأسبوع القادم حسب ما سيتم الإعلان عنه.

من جهتها، أعلنت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، استئناف عمل الطاقم الإداري والأكاديمي، مع تعليق المحاضرات والامتحانات اليوم الاثنين، على أن تستأنف المحاضرات والامتحانات غدًا الثلاثاء.

كما أعلنت جامعة غزة، عودة انتظام الدوام الإداري والأكاديمي.

أما جامعة الإسراء، فقد قررت استئناف الدوام الإداري بالجامعة، مع استمرار تعليق الدوام الأكاديمي حتى يوم الثلاثاء.


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