مباشر | اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد وجيش الاحتلال يدخل حيز التنفيذ

شؤون فلسطينية

منسق الأمم المتحدة: عملنا مع مصر بشكل مكثف لاستعادة الهدوء بغزة

منسق الأمم المتحدة: عملنا مع مصر بشكل مكثف لاستعادة الهدوء بغزة
تور وينسلاند
رام الله - دنيا الوطن
عقب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند عن التوصل لاتفاق تهدئة بين المقاومة في غزة وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ.

وقال وينيسلاند في بيان له مساء الأحد، "لقد شاركت الأمم المتحدة بشكل مكثف وعملت بشكل وثيق مع مصر للتوسط في استعادة الهدوء".

وأضاف "نؤكد التزامنا ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء التصعيد المستمر، وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين، ومتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين".

وتابع "سأستمر في العمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل ".

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