منسق الأمم المتحدة: عملنا مع مصر بشكل مكثف لاستعادة الهدوء بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند عن التوصل لاتفاق تهدئة بين المقاومة في غزة وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ.وقال وينيسلاند في بيان له مساء الأحد، "لقد شاركت الأمم المتحدة بشكل مكثف وعملت بشكل وثيق مع مصر للتوسط في استعادة الهدوء".وأضاف "نؤكد التزامنا ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء التصعيد المستمر، وضمان سلامة وأمن السكان المدنيين، ومتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين".وتابع "سأستمر في العمل مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل ".