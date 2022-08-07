التهدئة في غزة تدخل حيز التنفيذ



بدورها، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة العدوان الذي استمر لمدة ثلاثة أيام انطلاقاً من عصر الجمعة الماضية.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي الشهداء بلغ 44 شهيداً من بينهم 15 طفل و 4 سيدات و 360 إصابة بجراح مختلفة.









رام الله - دنيا الوطندخلت التهدئة التي تم التوصل إليها بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في قطاع غزة برعاية مصرية، حيز التنفيذ قبل قليل.وكانت مصر أعلنت مساء اليوم الأحد، عن التوصلّ إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل مؤكدة أنه جاء "في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف والتصعيد الحالي".وأضافت خلال بيانٍ، أنه "في ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 يوم 7/8/2022 (بتوقيت فلسطين)".وتابعت: "تبذل مصر جهودها للعمل على الإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".