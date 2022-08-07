(سرايا القدس) تنشر فيديو استهداف طائرة حربية في أجواء غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مقطعا مصورا لعملية إطلاق صاروخ أرض جو صوب طائرات الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.يذكر أن سرايا القدس، أعلنت اليوم، عن إطلاق أعدادٍ كبيرة من الرشقات الصاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، للرد على اغتيال القيادي بالجهاد خالد منصور في مدينة رفح.وقد تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل برعاية مصرية، سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 11.30 بتوقيت فلسطين.