النخالة: إذا لم يلتزم العدو بما تم الاتفاق عليه فسنستأنف القتال مرة أخرى

رام الله - دنيا الوطنتوعد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأحد، بإستئناف القتال في حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي ببنود الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية.وقال النخالة خلال مؤتمر صحفي، للحديث عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية، إنه "لو حقق الاحتلال أي إنجاز لما سعى للتهدئة مع الجهاد"، كما تحدث عن تفاصيل اتفاق التهدئة مع إسرائيل.وتابع: "المقاومة فرضت شروطها بتثبيت وحدة الساحات الفلسطينية وقبول العدو بإطلاق سراح العواودة والسعدي".وشدّد النخالة على أن "المقاومة فرضت شروطها بتثبيت وحدة الساحات الفلسطينية وقبول العدو بإطلاق سراح العواودة والسعدي"وأضاف: " حماس لم تتدخل في المعركة لكنها العمود الفقري لحاضنة المقاومة وسنحافظ على وحدتنا. مشددًا على "وحدة قوى المقاومة ونحن والأخوة في حماس في تحالف مستمر معهم ومع مختلف الفصائل والعدو لن يستطيع أن يفرق بيننا".وأشار إلى أن "العدو سعى بكل قوته للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عبر مصر والأمم المتحدة". مؤكداً أن " كل مدن الاحتلال كانت تحت مرمى صواريخنا وقوات الاحتلال لم تستطع التقدم متراً واحداً في غزة وقد تمكنا من تثبيت توازن الرعب".وبشأن الأسير عواودة، أكد على أن "خليل العواودة سيخرج مباشرة إلى المستشفى غدا ثم إلى منزله". مضيفًا "لا بنود سرية في اتفاق وقف إطلاق النار ولا توجد فيه أي تعقيدات وضمان نجاحه في قوة مقاتلينا".وزاد: " اذا كان قطاع غزة المحاصر فرض شروطه على الاحتلال فما بالكم بالنسبة إلى المقاومة الاسلامية في لبنان وما تستطيع أن تفعله".وختم الحديث بالتزامن مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث قال "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي دخل حيز التنفيذ".