لابيد: في حالة تم انتهاك وقف إطلاق النار نحتفظ بحق الرد بقوة





وتابع "لن نسمح لأي جهة بتعطيل الحياة اليومية لسكان إسرائيل".





ويُشار إلى أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل برعاية مصرية، يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 11.30 بتوقيت فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، إننا "نؤكد أن وقف إطلاق النار سيسري الليلة 11:30 بالتوقيت المحلي.وأضاف لابيد، خلال بيان صدر عن مكتبه مساء اليوم، "نشكر مصر على جهودها"، مشيرًا إلى أنه "في حالة تم انتهاك وقف إطلاق النار نحتفظ بحق الرد بقوة".