"الداخلية" بغزة: الأجهزة المختصة تتابع عملها لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء العدوان

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن أجهزتها المختصة تتابع القيام بواجبها في مساعدة المواطنين عقب وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.وقالت الوزارة في بيان لها: إن "الاجهزة المختصة في الوزارة تتابع العمل من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، وإزالة الآثار الناجمة عن العدوان، بالتعاون مع سائر الأجهزة الحكومية".ودعت الوزارة المواطنين لعدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف إلى حين انتهاء الطواقم المختصة من إزالة المخاطر المحتملة من مخلفات الغارات والقذائف، مؤكدة على ضرورة التزام المواطنين بعدم العبث بأية أجسام أو مخلفات جراء العدوان.وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت التوصل إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن جهود الوساطة المصرية.