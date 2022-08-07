"الديمقراطية": وحدة شعبنا في الميدان شكلت رادعًا للاحتلال



وتابع خلال تصريح صحفي: أن "الاحتلال يتحمل المجازر التي ارتكبها بحق شعبنا الأعزل، ونطالب بالتحرك الدولي من أجل إدانتها وتحمله عن المجازر التي ارتكبت بحق ابناء شعبنا".



وأكد على أن "استخلاص العبر من وحدة الميدان يتطلب العمل على تعزيز الوحدة الداخلية بأبعادها السياسية وذلك بإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لؤي أبو معمر، إن "وقف العدوان الإسرائيلي خطوة مهمة، ووحدة شعبنا في الميدان هي التي شكلت رادعًا للاحتلال وأفشلت مخططاته".