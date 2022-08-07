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مباشر | مؤتمر صحفي للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة عقب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تعلن عن التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال

الجهاد الإسلامي تعلن عن التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التوصل إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن جهود الوساطة المصرية.

وقالت الجهاد في بيان لها: إن "وقف إطلاق النار يبدأ اعتباراً من الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي"، مؤكدة على حقها "في الرد على أي عدوان صهيوني".

وأضافت: نرحب بكل الجهود والاعلان المصري، عن وقف اطلاق النار، معبرة عن فخرها واعتزازها بالجرحى والمصابين.

ووجهت حركة الجهاد التحية لأبناء الشعب الفلسطيني ولأسراه، مضيفة، "ندعو بالرحمة لشهدائنا العظام الذين قدموا دماءهم دفاعا عن الحق".

وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.

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