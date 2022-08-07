أول تعليق من حركة (حماس) على اتفاق التهدئة في قطاع غزة





وتابع خلال تصريح صحفي: أن "هذه الجولة ثبتت معادلة انه لا عدوان ولا احتلال بدون كلفة" لافتًا إلى أن هذا العدوان على غزة أعاد مجددا وضع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ومجازره بحق شعبنا وأهلنا في غزة أمام كل العالم".



وأضاف: "ما جرى من عدوان على غزة أكد على خطورة مشاريع التطبيع ودمج الإحتلال الإسرائيلي في المنطقة على شعبنا الفلسطيني وحقوقه".

وقال برهوم، إن "هذه جولة من جولات القتال ومحطة من محطات الصراع المتواصل والمحتدم مع الإحتلال الإسرائيلي ،والذي لن ينتهي إلا بزواله عن فلسطين".