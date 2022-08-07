بيان مصري: التهدئة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة الساعة 11:30 مساءً

وقالت القناة، إنها حصلت على نسخة من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي نص على أن "مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الساعة الحادية والنصف".



وتابعت أن الاتفاق نص أيضًا على أن "مصر تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير عواودة ونقله للعلاج".



وأشار إلى أن "مصر تعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن".









رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة (الجزيرة) القطرية، مساء اليوم، أنه تم الوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، مؤكدةً أنه سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 11.30 من مساء اليوم.