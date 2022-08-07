ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات في استهداف لمنزل في مخيم البريج وسط القطاع

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بالقرب من مقبرة الفالوجا شمال قطاع غزة؛ ومفرق السامر وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 شهيد من بينهم 15 طفل و 4 سيدات و 311 اصابة بجراح مختلفة.



وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وأصابة عدد آخر، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يعود لعائلة النباهين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.وبحسب مصادر محلية فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزل المواطن ياسر النباهين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن وجود ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات.