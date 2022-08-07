قناة (الجزيرة): تعثر في مفاوضات التهدئة واتصالات مصرية حثيثة لاحتواء الأوضاع

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الجزيرة) القطرية، مساء اليوم، القول عن مصادر خاصة بها، بأن "اتفاق التهدئة يتعثر بسبب مطالب الجهاد الإسلامي بتوفير ضمانات مصرية قبل إعلانه".وقالت القناة نقلًا عن المصادر إن "اتصالات مصرية حثيثة لاحتواء الوضع ووقف التصعيد ومنع انهيار التفاهمات".وتابعت: "حركة الجهاد الإسلامي تطالب بضمانات من الوسيط المصري تتعلق بالأسرى وإنهاء التصعيد الإسرائيلي".في حين، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بتأجيل اتفاق وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي.يتبع..