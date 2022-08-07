"الصحة" بغزة: 36شهيد و311 اصابة بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع





واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين بالقرب من مقبرة الفالوجا شمال قطاع غزة؛ ومفرق السامر وسط القطاع، ما ـدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة في غزة حصيلة جديدة ومفصلة حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ مساء أمس الجمعة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إن حصيلة الشهداء بلغت 36 شهيد من بينهم 11 اطفال و 4 سيدات و 311 اصابة بجراح مختلفة.وكان جيش الاحتلال أعلن الجمعة، أنه أطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) تستهدف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، بدأها باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، تيسير الجعبري.