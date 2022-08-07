فيديو: لحظة فرار جنود إسرائيليين عقب انطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة



















رام الله - دنيا الوطنأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، فرار جنود إسرائيليين عقب انطلاق صافرات الإنذار في مناطق بغلاف غزة.ويظهر في مقطع الفيديو، لحظة انطلاق صفارات إنذار خلال مقابلة مباشرة من مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، إيتاي بلومنتال مع قائد بطارية مدفعية، وهروب الجنود نحو المساحة المحصنة.وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردًا على مجازر الاحتلال واغتيال القيادي خالد منصور.وأفادت تقديرات إسرائيلية، بأن حركة الجهاد أطلقت نحو 700 صاروخ وقذيفة صاروخية من بدء جولة القتال.