حماس والجهاد لـ"دنيا الوطن": جهود التهدئة مستمرة ولا صحة عن إبرامها مساء اليوم

خاص دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح، اليوم الأحد، أن هناك اتصالات واتصالات مكثفة لتوصل إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال إلا أنها لم تنتهي لأي شي.وقال شلح في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "الكلمة الآن ما زالت مستمرة في الميدان فنحن للتو انتهينا من دفن الشهيد البطل خالد منصور وردود السرايا الأولية الأن خرجت باتجاه الغلاف وتل أبيب والمدن الإسرائيلية".وأضاف: "الميدان جميعه الآن منشغل على جريمة اغتيال منصور ولكن الاتصالات لم ينتج عنها أي شي حتى هذه اللحظة".وأوضح أنه لا علم لحركته عن سريان اتفاق تهدئة مساء اليوم، والموجود فقط هي اتصالات مع الوسطاء، مشيراً إلى أن هناك اهتمام بالموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار وعلى محمل الجد طبيعة وكيفية الرد على جريمة اغتيال القائد خالد منصور.من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن "الاحتلال يرتكب جملة من جرائم الحرب باستهدافه وتعمده قتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ في شمال قطاع غزة وفي مدينة رفح".وأضاف في حديثه لـ"دنيا الوطن": عملياً وعلى أرض الواقع وسعت المقاومة من دائرة النار عندما وسع الاحتلال استهدافاته للمدنيين حيث وصلت صواريخ المقاومة الى مشارف مدينة تل ابيب.وبين إنه ورداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى واقتحامه وصلت الصواريخ إلى سماء القدس المحتلة كرسالة ورد على هذه الجرائم.وشدد على أن المقاومة أمام مشهد جريمة متكاملة يتعمد فيها الاحتلال قتل المدنيين، وأمام مشهد بطولة للمقاومة للوقوف بقوة حتى ترد هذا العدوان.وأوضح أن هناك اتصالات مستمرة من كل الأطراف مع حركة حماس وكافة فصائل المقاومة، مشيراً إلى أن الفصائل تلقت اتصالات مكثفة من الوسيط الأممي وقطر إلا أن الوساطة الأكبر من مصر.وأشار إلى أن هناك اتصالات تجري مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وذلك لضمان صيغة توقف العدوان عن أبناء شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أنها قطعت شوطا لا بأس به قد تلمس تداعياته خلال الساعات القادمة.