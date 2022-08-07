القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية يحذر من تداعيات العدوان الخطيرة على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على قطاع غزة واستهدافه المباشر للمدنيين والمنازل والأعيان المدنية.وأدن القطاع الصحي في الشبكة خلال بيانٍ وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الأحد، استمرار سلطات الاحتلال في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء مما أدى إلى توقفها وتهديد المنظومة الصحية التي تعتمد على الكهرباء بشكل رئيسي بالتوقف بما يهدد حياة الجرحى والمرضى.وقال إن "القطاع الصحي في الشبكة بخطورة بالغة إلى النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الطبية وكذلك منع الاحتلال إدخال بعض الأجهزة الطبية إلى مشافي وزارة الصحة بما يهدد من قدرتها على التعامل مع الأعداد المتزايدة للجرحى".ونوّه القطاع الصحي في الشبكة إلى منع الاحتلال خروج مرضى قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وبخاصة مرضى السرطان بما يهدد بتدهور حالتهم الصحية.وأشاد القطاع الصحي في الشبكة بأداء الطواقم الطبية سواء التابعة للمنظمات الأهلية الصحية وطواقم وزارة الصحة والتي تعمل على مدار الساعة لضمان تقديم خدماتها لأهلنا في قطاع غزة.وطالب في الشبكة بضرورة تحرك المجتمع الدولي الجاد والفعلي من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وفتح المعابر أمام دخول كافة المواد وبخاصة الادوية والمهمات والاجهزة الطبية وتمكين المرضى من الخروج للعلاج خارج قطاع غزة.وكما ودعا خلال البيان كافة المنظمات الدولية بالعمل من اجل دعم القطاع الصحي بكافة احتياجاته لمواجهة التطورات الحاصلة.