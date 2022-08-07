شاهد: سقوط قذائف هاون أُطلقت من قطاع غزة نحو معبر (إيريز)
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، مقطع فيديو يُظهر سقوط قذائف هاون، أُطلقت من قطاع غزة، باتجاه معبر (إيرز).
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن "ثلاث قذائف سقطت بالقرب من معبر إيريز، ولم تقع إصابات لكن المعبر تضرر".
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردًا على مجازر الاحتلال واغتيال القيادي خالد منصور.
وأفادت تقديرات إسرائيلية، بأن حركة الجهاد أطلقت نحو 700 صاروخ وقذيفة صاروخية من بدء جولة القتال.
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وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق رشقة جديدة من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ردًا على مجازر الاحتلال واغتيال القيادي خالد منصور.
وأفادت تقديرات إسرائيلية، بأن حركة الجهاد أطلقت نحو 700 صاروخ وقذيفة صاروخية من بدء جولة القتال.
97f19d383e86b5bf.mp4
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