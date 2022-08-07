عاجل

  • المجلس الإقليمي بمرحافيم: تعليمات ليوم الغد باستمرار إغلاق المؤسسات التعليمية ومنع التجمعات والبقاء بالغرف المحصنة

  • صفارات الإنذار تدوي في نير عام وعلوميم ومفلاسيم وسديروت

  • صفارات الإنذار تدوي في مفطاحيم وعميعوز

  • ثماني إصابات من بينهم خمسة أطفال في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في حي الشجاعية شرقي غزة

مباشر | بيان مصري الساعة 5 عصراً والمقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف

شؤون فلسطينية

(أونروا) بغزة تصدر توضيحًا حول آلية عمل مراكزها الصحية خلال فترة العدوان

(أونروا) بغزة تصدر توضيحًا حول آلية عمل مراكزها الصحية خلال فترة العدوان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن آلية عمل مراكزها الصحية في القطاع خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت د.غادة الجدبة رئيس برنامج الصحة بوكالة الغوث، إن "المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث تستمر بفتح أبوابها لجمهور المراجعين، حيث يبدأ العمل من الساعة 8:30 صباحاً حتى 1:45 ظهراً".

وتابعت خلال تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "وكالة الغوث تقوم بتقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، ومتابعة حالات الحمل عالية الخطورة داخل المراكز الصحية وسيتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لما بعد الولادة التي تتضمن الأم و الطفل، والتطعيمات للأطفال، وعلاج حالات الأسنان الحادة و الطارئة وتقديم خدمات المختبرات الطارئة".

وأضافت: "أيضا يتم تقديم الرعاية الطبية في المراكز للحالات ذات الاعراض الحادة والشديدة، وننصح الجمهور باستخدام خدمة التطبيب عن بُعد، والتي يمكنهم الوصول إليها من خلال الرقم المجاني: 1800444666 وذلك لطلب المشورة الصحية في الحالات ذات الاعراض الطفيفة و المتوسطة لتقليل تعرض الجمهور للخطر".

وأكملت: "بالاضافة الى ذلك ستستمر المراكز الصحية بتقديم الخدمات المتعلقة بجائحة كوفيد 19 من رعاية صحية و الفحص السريع لفيروس (كورونا) والتطعيمات الخاصة بـ(كوفيد).

وأشادت الجدبة بالعمل الذي يقوم به جميع العاملات والعاملين من الفرق الطبية داخل المراكز الصحية و تمنت السلامة للجميع.






أخبار ذات صلة

فيديو: لحظة فرار جنود إسرائيليين عقب انطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة

فيديو: لحظة فرار جنود إسرائيليين عقب انطلاق صافرات الإنذار في مناطق غلاف غزة

حماس والجهاد لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: جهود التهدئة مستمرة ولا صحة عن إبرامها مساء اليوم

حماس والجهاد لـ"دنيا الوطن": جهود التهدئة مستمرة ولا صحة عن إبرامها مساء اليوم

القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية يحذر من تداعيات العدوان الخطيرة على قطاع غزة

القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية يحذر من تداعيات العدوان الخطيرة على قطاع غزة

شاهد: سقوط قذائف هاون أُطلقت من قطاع غزة نحو معبر (إيريز)

شاهد: سقوط قذائف هاون أُطلقت من قطاع غزة نحو معبر (إيريز)

الديمقراطية: تفاجأنا من اتخاذ (أونروا) قرار بإغلاق كافة منشآتها في قطاع غزة

الديمقراطية: تفاجأنا من اتخاذ (أونروا) قرار بإغلاق كافة منشآتها في قطاع غزة

مصر تدعو لوقف إطلاق النار الثامنة مساءً..وحماس لـ &#34;دنيا الوطن&#34; الوسطاء قطعوا شوطاً كبيراً

مصر تدعو لوقف إطلاق النار الثامنة مساءً..وحماس لـ "دنيا الوطن" الوسطاء قطعوا شوطاً كبيراً

التعاون الإسلامي تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

التعاون الإسلامي تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية للنقص الحادّ في الوقود بغزة

لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية للنقص الحادّ في الوقود بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تفاجأنا من اتخاذ (أونروا) قرار بإغلاق كافة منشآتها في قطاع غزة

الديمقراطية: تفاجأنا من اتخاذ (أونروا) قرار بإغلاق كافة منشآتها في قطاع غزة

التعاون الإسلامي تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

التعاون الإسلامي تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية للنقص الحادّ في الوقود بغزة

لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية للنقص الحادّ في الوقود بغزة

البرلمان العربي: اقتحام الأقصى تزامناً مع العدوان على غزة سيقود إلى تصعيد خطير

البرلمان العربي: اقتحام الأقصى تزامناً مع العدوان على غزة سيقود إلى تصعيد خطير

نادي الأسير: تسجيل 150 حالة اعتقال منذ مطلع آب الجاري

نادي الأسير: تسجيل 150 حالة اعتقال منذ مطلع آب الجاري

الديمقراطية تدعو لتعزيز جبهة الدفاع عن القدس والأقصى في مواجهة قطعان المستوطنين

الديمقراطية تدعو لتعزيز جبهة الدفاع عن القدس والأقصى في مواجهة قطعان المستوطنين

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن توفر منحة دراسية في مجال الإعلام بجامعة نيقوسيا

"التعليم العالي" تعلن عن توفر منحة دراسية في مجال الإعلام بجامعة نيقوسيا

أستاذ قانون دولي يستنكر استمرار إطلاق النار على غزة ورفض قوات الاحتلال التفاوض

أستاذ قانون دولي يستنكر استمرار إطلاق النار على غزة ورفض قوات الاحتلال التفاوض

منوعات

الإعلامي اللبناني نيشان يتضامن مع غزة بكلمات مؤثرة

الإعلامي اللبناني نيشان يتضامن مع غزة بكلمات مؤثرة

صورة: آمال ماهر تنشر صورة عائلتها للمرة الأولى

صورة: آمال ماهر تنشر صورة عائلتها للمرة الأولى

نجمة بوليوود عليا بهات تستعرض حملها للمرة الأولى

نجمة بوليوود عليا بهات تستعرض حملها للمرة الأولى

لم تمض أيام على تصالحهما..إليسا في أقوى هجوم على زياد برجي

لم تمض أيام على تصالحهما..إليسا في أقوى هجوم على زياد برجي

بعد نجاح &#34;غلبان&#34;..أصالة تتألق باللهجة اللبنانية في &#34;منّي وفي&#34;

بعد نجاح "غلبان"..أصالة تتألق باللهجة اللبنانية في "منّي وفي"

حورية فرغلي تكشف حقيقة تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

حورية فرغلي تكشف حقيقة تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

سلمى أبو ضيف تطلق علامتها التجارية المثيرة للجدل

سلمى أبو ضيف تطلق علامتها التجارية المثيرة للجدل

بالفيديو: تفاعل خيالي من جمهور مهرجان قرطاج مع رحمة رياض

بالفيديو: تفاعل خيالي من جمهور مهرجان قرطاج مع رحمة رياض

اللبنانية كارن وازن تستمتع بأجواء الصيف بملابس السباحة الجريئة

اللبنانية كارن وازن تستمتع بأجواء الصيف بملابس السباحة الجريئة

صور: ياسمين صبري في إطلالة جديدة ومختلفة تماماً!

صور: ياسمين صبري في إطلالة جديدة ومختلفة تماماً!

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان