(أونروا) بغزة تصدر توضيحًا حول آلية عمل مراكزها الصحية خلال فترة العدوان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن آلية عمل مراكزها الصحية في القطاع خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقالت د.غادة الجدبة رئيس برنامج الصحة بوكالة الغوث، إن "المراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث تستمر بفتح أبوابها لجمهور المراجعين، حيث يبدأ العمل من الساعة 8:30 صباحاً حتى 1:45 ظهراً".



وتابعت خلال تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "وكالة الغوث تقوم بتقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، ومتابعة حالات الحمل عالية الخطورة داخل المراكز الصحية وسيتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لما بعد الولادة التي تتضمن الأم و الطفل، والتطعيمات للأطفال، وعلاج حالات الأسنان الحادة و الطارئة وتقديم خدمات المختبرات الطارئة".



وأضافت: "أيضا يتم تقديم الرعاية الطبية في المراكز للحالات ذات الاعراض الحادة والشديدة، وننصح الجمهور باستخدام خدمة التطبيب عن بُعد، والتي يمكنهم الوصول إليها من خلال الرقم المجاني: 1800444666 وذلك لطلب المشورة الصحية في الحالات ذات الاعراض الطفيفة و المتوسطة لتقليل تعرض الجمهور للخطر".



وأكملت: "بالاضافة الى ذلك ستستمر المراكز الصحية بتقديم الخدمات المتعلقة بجائحة كوفيد 19 من رعاية صحية و الفحص السريع لفيروس (كورونا) والتطعيمات الخاصة بـ(كوفيد).



وأشادت الجدبة بالعمل الذي يقوم به جميع العاملات والعاملين من الفرق الطبية داخل المراكز الصحية و تمنت السلامة للجميع.















رام الله - دنيا الوطن