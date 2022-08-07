مصر تدعو لوقف إطلاق النار الثامنة مساءً..وحماس لـ "دنيا الوطن" الوسطاء قطعوا شوطاً كبيراً

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الوسطاء قطعوا شوطاً كبيراً مع المقاومة الفلسطينية وستظهر نتائجها خلال الساعات القادمة.بدورها نقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر لها، بأنه تم الاتفاق على إعلان مصر بياناً عند الساعة الخامسة عصراً، يدعو لوقف إطلاق النار بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم.وذكرت المصادر للقناة، أن الإعلان يتضمن التزاما مصريا بمتابعة ملف الأسرى وخاصة الأسيرين السعدي وعواودة.وتتضمن التفاهمات سماح إسرائيل بتخفيف للحصار وإدخال شاحنات وقود لمحطة الكهرباء غداً الاثنين.