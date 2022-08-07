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شؤون فلسطينية

لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية للنقص الحادّ في الوقود بغزة

لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي تحذر من التداعيات الكارثية للنقص الحادّ في الوقود بغزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تتابع لجنة الرقابة وحقوق الانسان حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورصدت العديد من انتهاكات الاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية.

وتشير إلى واقع القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يمر في أسوأ حالاته نتيجة الحصار والعدوان، محذرة من التداعيات الخطيرة جراء تجدد أزمة الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية للمدنيين، لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وإزاء ذلك، أكدت لجنة الرقابة وحقوق الانسان على أنها لفتت نظر العالم الى مناشدات وزارة الصحة جراء تفاقم أزمة الوقود في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد مجمل الخدمات الطبية ويفاقم معاناة المرضى ويعيق اجراء العمليات والتدخلات الطبية، علاوة على منع إدخال سلطات الاحتلال لقطع الغيار اللازمة للأجهزة والمعدات الطبية.

و حذرت من التداعيات الصحية الخطيرة التي يمكن أن يُخلّفها توقف عمل المؤسسات الصحية في قطاع غزة نتيجة تفاقم أزمة الوقود في المستشفيات لا سيما في ظل العدوان الإسرائيلي.

و طالبت اللجنة الوكالات والمنظمات الأممية المتخصصة بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ مستشفيات قطاع غزة من كارثة مُحقّقة، وتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع الصحة الفلسطيني، ليكون قادراً على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان بشكل مناسب.

و دعت الأطراف الدولية بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال من اجل استئناف ضخ الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، باعتبار ذلك التزاماً أساسياً يقع على عاتق حكومة الاحتلال باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

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