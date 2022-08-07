المقاومة تقصف جميع مستوطنات "غلاف غزة" في وقت متزامن





وقالت سرايا القدس: "كرد أولي على جريمة اغتيال القائد الكبير خالد منصور وإخوانه الشهداء، مساحات واسعة من تل أبيب ومدن المركز وغلاف غزة تحت نيران مقاتلي سرايا القدس".



وقالت إنها وجهت ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وقاعدة "بلماحيم" و"أسدود" و"بئر السبع" و"عسقلان" و"نتيفوت" و"مفلاسيم" و"مفتاحيم" وجميع مستوطنات غلاف غزة.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صواريخ غطت جميع مستوطنات "غلاف غزة" في وقت متزامن.ووفق قناة (الجزيرة)، فإن كل مستوطنات غلاف غزة البالغ عددها 58 اُستهدفت بصواريخ من داخل قطاع غزة بشكل متزامن.كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تم إطلاق 100صاروخ بشكل متزامن من داخل قطاع غزة استهدفت بلدات بينها "بئر السبع" و"بلمحيم" و"سديروت".