البرلمان العربي: اقتحام الأقصى تزامناً مع العدوان على غزة سيقود إلى تصعيد خطير

وحذر البرلمان العربى، من أن تزامن هذه الاستفزازات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال مع العدوان الإسرائيلي حالياً على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف، يعرض الأمن والسلم في المنطقة والعالم للخطر.



ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، مؤكداً ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.







رام الله - دنيا الوطنأدان البرلمان العربي، اقتحام مئات المستوطنين صباح اليوم بحماية القوة القائمة بالاحتلال ( إسرائيل)، باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، إحياء لما يسمى"ذكرى خراب الهيكل"، الذى يعد خرقا واضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها.