الأشغال بغزة تكشف لـ "دنيا الوطن" إحصائية الأضرار جراء العدوان على القطاع

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان، اليوم الأحد، الحصيلة الأولية للأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.





وقال سرحان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الحصيلة الأولية للأضرار هي 1400 منزل دُمر بشكل جزئي، و70 وحدة سكنية تدمير بليغ (لا تصلح للسكن)، و17 بيت تم تدميره بشكل كامل"، مؤكدًا أن هذه المعلومات حتى آخر 24 ساعة.





وشدد على أن الأعداد في تزايد لطالما العدوان مستمر على القطاع، موضحًا دور وزارته في فتح الشوارع وإزالة أنقاض البيوت المستهدفة.





وأكد سرحان أنه منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، باشرت الوزارة في حصر الأضرار ولا زالت هذه العملية مستمرة حتى اللحظة.





واختتم بالقول: "نأمل أن ينتهي العدوان ويتوقف استهداف وقصف المنازل الآمنة والمساكن المدنية"، مشددًا أنه حتى الآن لا تواصل مع الجهات المانحة بهذا الخصوص.





هذا ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الثالث على التوالي، بحيث يشهد القطاع استهدافًا كثيفًا للمنازل والعمارات السكنية من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

خاص دنيا الوطن- هاني الإمام