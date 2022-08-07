الديمقراطية تدعو لتعزيز جبهة الدفاع عن القدس والأقصى في مواجهة قطعان المستوطنين





رام الله - دنيا الوطنحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين من ما غبّت اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه، أياً كانت المناسبة التي تتلطى خلفها محاولات العدو المكشوفة لفرض وقع جديد على الأقصى، كالواقع الأليم الذي فرض على الحرم الإبراهيمي.ودعت الجبهة دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين، لأن يأخذوا بالإعتبار جبهة النار المفتوحة في قطاع غزة، والتي من شأنها أن تحرق كل من يفكر بالتطاول على حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وأرضه ومقدساته الوطنية المسلمة والمسيحية،ووحدته الوطنية وتماسكه والتفافه حول مقاومته الباسلة، واستعداده غير المحدود للصمود أياً كانت التضحيات.وقالت الجبهة: "إن أبناء القدس ليسوا وحدهم في الميدان، وكذلك ليسوا وحدهم في الميدان أبناء الضفة وقطاع غزة، فكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده صف واحد وفي معركة واحدة، تحت سقف واحد هو فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية،وتخطئ دولة الاحتلال، ويخطئ قطعان المستوطنين إن اعتقدوا أن إنشغال شعبنا في معركة القطاع، سوف يغيب عن القدس اهتمامهم، فالقدس هي أحد المحاور الكبرى لنضالنا، وهي عاصمة دولتنا المستقلة.ودعت الجبهة إلى تعزيز التضامن والوقوف إلى جانب أهلنا في القدس داخل فلسطين وخارجها، في فصل من فصول النضال الدائم على طريق الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير.