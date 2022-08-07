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شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعلن عن توفر منحة دراسية في مجال الإعلام بجامعة نيقوسيا

"التعليم العالي" تعلن عن توفر منحة دراسية في مجال الإعلام بجامعة نيقوسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منحة دراسية واحدة في مجال الإعلام بجامعة نيقوسيا في قبرص، وذلك للعام 2022/2023؛ تخليداً لذكرى الشهيدة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وأوضحت الوزارة أن المنحة تشمل إحدى تخصصات: بكالوريوس الاتصال الرقمي ووسائل الإعلام، والصحافة، والإنتاج السينمائي والإعلامي الإبداعي، وماجستير الإعلام
الرقمي والاتصالات، والصحافة والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والعلاقات العامة والإعلان على شبكات التواصل الاجتماعي.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على المنحة لزيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.

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