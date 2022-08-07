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الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يُدين التفجير غرب كابل بأفغانستان

رام الله - دنيا الوطن
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجير الذي  شهدته المنطقة السكنية "سار إي كريز" بالمنطقة الأمنية السادسة في العاصمة الأفغانية كابل وخلف الهجوم وفقا للتقارير الواردة في هذا الشأن من السلطات الرسمية العديد من القتلى المدنيين وأعدادا أخرى من الجرحى.

ويأتي هذا التفجيرالمميت في أعقاب سلسلة من الهجمات العنيفة التي هزت مؤخرًا أمن العاصمة كابول، وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الهجمات المتكررة والعشوائية تنم عن استمرارالوضع الأمني الهش في أفغانستان، مجددة في الوقت ذاته دعوتها لسلطات الأمر الواقع في البلاد لبذل المزيد من الجهود الحازمة واستباق حدوث مثل هذه الهجمات على المدنيين ومحاسبة مرتكبيها.

وعبرت منظمة التعاون الإسلامي عن عميق مواساتها وتعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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