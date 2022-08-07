الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي في باماكو بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة



و أكد الطرفان أهمية مشاركة شركاء مالي في تحقيق أمنها واستقراراها وتنميتها المستدامة، وناقشا سبل وطرق تعزيز التعاون بين المنظمة والبعثة الأممية بغية تحقيق سلام دائم في مالي.



و التقى الأمين العام بالحواس رياش، سفير الجزائر رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، حيث تم تأكيد أهمية الاتفاق المذكور ومناقشة سبل تخطي العقبات التي تحول دون تنفيذه في إطار احترام سيادة مالي ووحدة أراضيها وضرورة تنسيق الجهود من أجل تشجيع الأطراف المالية على مواصلة الحوار من أجل تنفيذ الاتفاق.







رام الله - دنيا الوطنأجرى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي يقوم بزيارة رسمية لمالي مباحثات، في باماكو، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، القاسم واين.