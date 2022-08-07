العربية الفلسطينية: استهداف الأطفال ومنازل المواطنين والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير



و أوضحت في تصريحاتها أن التصعيد العسكري في قطاع غزة من ناحية، وسماحه لقطعان مستوطنيه باقتحام المسجد الاقصى تصعيد خطير سيتصدى له شعبنا بكل ما اوتي من قوة ومهما بلغت التضحيات.



و أهابت الجبهة بجماهير شعبنا في القدس والداخل المحتل ومن يستطيع الوصول الى المسجد الاقصى إلى الرباط فيه و التصدى لاقتحامات المتطرفين الصهاينة والدفاع عن المسجد الاقصى، داعية المجتمع الدولي الى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين اللا اخلاقية والتنديد بجرائم الاحتلال ولجمه عن مواصلتها.



كما وترحمت الجبهة على شهداء شعبنا الذين سقطوا خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، مؤكدة ان دماء الشهداء لن تزيدنا الا اصرارا وتمسكا بحقوقنا الوطنية الثابتة.



و أضافت الجبهة" إن الاحتلال الذي شن عدوانه على قطاع غزة ويرتكب فيها المجازر دون حسيب او رادع، يسعى إلى جر المنطقة بأكملها الى دوامة من العنف ، محملة إياه المسؤلية الكاملة عنها".