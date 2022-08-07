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منظمة التعاون الإسلامي تثمن الجهود الدؤوبة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في دعم الشباب

منظمة التعاون الإسلامي تثمن الجهود الدؤوبة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في دعم الشباب
رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الدورة الحادية عشرة للجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في مدينة كونيا في الجمهورية التركية، اليوم 7 أغسطس 2022، وذلك على هامش الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي.

وانعقد الاجتماع برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وبحضور محمد محرم قصاب أوغلو وزير الشباب والرياضة التركي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة. 

وألقى السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية كلمة منظمة التعاون الإسلامي، معربا عن تحيات معالي الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه للحضور، ومؤكدا أن المنظمة تولي أهمية بالغة للرياضة ورفاه الشباب وصحتهم البدنية والنفسية وذلك اتساقا مع ميثاقها وبرنامجها العشري والذي يدعو لتعزير القيم الثقافية والاجتماعية والأخلاقية. 

وتوجه السفير طارق علي بخيت بشكر المنظمة الجزيل للجمهورية التركية لما بذلته من جهود مقدرة لاستضافة الدورة الحالية، وتسخير جميع امكانياتها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.

كما ثمن عالياً الجهود الدؤوبة للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي، كمؤسسة منتمية للمنظمة، من أجل النهوض بالشباب وتعزيز الرياضة في العالم الإسلامي، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى استضافة المملكة العربية السعودية للدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في سبتمبر القادم في جدة، متطلعا للخروج بقرارات تدعم جهود الاتحاد في تحقيق هذه الأهداف، اتساقا مع ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده من رعاية كريمة للشباب والحراك الرياضي في العالم الإسلامي.

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