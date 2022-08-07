"الصحة" بغزة: 48 ساعة تفصلنا عن توقف خدماتنا الصحية في القطاع



وقالت الوزارة في تصريح مقتضب لها: إن "48 ساعة تفصلنا عن توقف الخدمات الصحية بعد توقف محطة توليد الكهرباء، واستنزاف للكميات المحدودة من الوقود في مولدات المستشفيات".



وكانت قد أعلنت سلطة الطاقة بالأمس، عن توقف محطة توليد الكهرباء بفعل استمرار إغلاق معابر قطاع غزة وبالتالي منع دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة.



وتأتي هذه الأزمات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دخل يومه الثالث على التوالي دون تغيير يطرأ على حالة المعابر.



رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، من توقف خدماتها الصحية إزاء انقطاع الكهرباء في القطاع، ونفاذ كمية الوقود في المولدات الخاصة بالمستشفيات.