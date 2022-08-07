الإسلامية المسيحية: العدوان على قطاع غزة لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة





رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لن يفلح في كسرإرادة الصمود للشعب الفلسطيني ولن يثنيه عن التمسك بحقه المشروع في مقاومة الاحتلال.ووصفت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، ما يتعرض له قطاع غزة من قصف بربري وحشي لمنازل المدنيين وقتل متعمد للنساء والأطفال بالمجازر الارهابية المبيتة التي يرتكبها الاحتلال بدم بارد متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء.وحملت الهيئة المجتمع الدولي الذي فشل في لجم وردع الاحتلال عن ارتكاب جرائمه مسؤولية هذا العدوان، وقالت ان التراخي الدولي والافلات من العقاب هو الذي شجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.ودعت الهيئة المجتمع الدولي الخروج عن صمته المريب والمعيب وتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية والتدخل فوراً لوقف سفك دماء الشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وتقديمهم الى العدالة الدولية.وأهابت الهيئة بجماهير شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده الى نصرة أهلنا في قطاع غزة بمختلف الوسائل وارسال رسائل واضحة للاحتلال بأن الشعب الفلسطيني لن يقف متفرجاً ازاء الجرائم التي يرتكبها ضد أهلنا في قطاع غزة.وأشادت الهيئة بالصمود البطولي لشعبنا ومقاومته في قطاع غزة وتصديهم للعدوان الهمجي، مؤكدةً بأن هذا الارهاب الدموي لنينال من صمود شعبنا واصراره على التمسك بحقوقه المشروعه وفي مقدمتها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بجميع الوسائل.