رئاسة التشريعي: مجزرة رفح جريمة حرب جديدة وسط تواطؤ وصمت دولي





رام الله - دنيا الوطنأدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الصمت والتواطؤ الدولي ازاء الجرائم البشعة التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة المحاصر.و قالت رئاسة المجلس: "إن مجزرة رفح جريمة حرب جديدة تستوجب تشكيل لجنة تحقيق أممية بشكل فوري، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة، و إن جرائم الاحتلال تعكس إرهاب الاحتلال وعقليته الإجرامية الذي يقتل الاطفال ويهود المقدسات ويقصف البيوت على رؤوس ساكنيها".و طالبت رئاسة المجلس المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير وأن يتحمل مسؤولياته تجاه إرهاب الاحتلال ومخالفته الصارخة للقوانين الدولية والعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.