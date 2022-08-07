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شؤون فلسطينية

رئاسة التشريعي: مجزرة رفح جريمة حرب جديدة وسط تواطؤ وصمت دولي

رئاسة التشريعي: مجزرة رفح جريمة حرب جديدة وسط تواطؤ وصمت دولي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني الصمت والتواطؤ الدولي ازاء الجرائم البشعة التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة المحاصر.

و قالت رئاسة المجلس: "إن مجزرة رفح جريمة حرب جديدة تستوجب تشكيل لجنة تحقيق أممية بشكل فوري، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة، و إن جرائم الاحتلال تعكس إرهاب الاحتلال وعقليته الإجرامية الذي يقتل الاطفال ويهود المقدسات ويقصف البيوت على رؤوس ساكنيها".

و طالبت رئاسة المجلس المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير وأن يتحمل مسؤولياته تجاه إرهاب الاحتلال ومخالفته الصارخة للقوانين الدولية والعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

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