الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

و اعتقلت قوات الاحتلال في جنين القيادي في الجهاد الإسلامي نصر العمور من بلدة عنزة، والقيادي بسام ذياب من كفر راعي.





كما اعتقلت الطالبة الجامعية دينا نايف جرادات (22 عاما) من حي المراح، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق في جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة كفر راعي جنوب جنين.





وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: سيد محمد صبيح، وأحمد حسين موسى أبو رمدان، وعدّال حسين موسى أبو رمدان من بلدة الخضر، وإبراهيم خالد حسان، ورياض إبراهيم علي أبو عاهور من منطقة هندازة شرق بيت لحم.





وطالت الاعتقالات محمد عماد الكار، واياد نادر سليمان طقاطقة، ومحمد حسين على ديرية، أثناء عبورهم على حاجز الكونتينر العسكري شرق بيت لحم، وجميعهم من بلدة بيت فجار.





وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر أحمد دعدس، ومحمد أبو رواش، وعدي أبو رواش من مخيم عسكر شرق المدينة ورشق شبان قوات الاحتلال بالحجارة خلال اقتحامها مخيم العين في نابلس.





وداهمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم، واعتقلت الأسير المحرر صهيب مرعي (24 عاما)، وأحمد أبو كباش، واعتقلت الأسير المحرر زيد ماهر أشقر (25 عاما) من بلدة صيدا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.





واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: طارق بسام أبو حماد، وصلاح عبد العزيز مغالسة، وسراج إسحاق أبو هشهش، ومصطفى باسم أبو كرفة، بعد أن داهمت منازلهم في المخيم، وفتشتها.





كما اقتحمت خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، واعتقلت الشاب فارس حامد دراغمة، أثناء تواجده عند أحد المواطنين في المنطقة.





وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين، ماجد الجعبة، وجهاد الشلبي، كما اندلعت مواجهات مع الاحتلال عند مفترق عناتا شرق القدس المحتلة.

