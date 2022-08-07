عاجل

  • سرايا القدس: استهداف تجمع للآليات العسكرية الإسرائيلية في موقع (كيسوفيم) شرقي القطاع بقذائف هاون

  • طائرة إسرائيلية بدون طيار تقصف منزلا شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

  • سرايا القدس: استهداف تجمع للآليات العسكرية الإسرائيلية في موقع كيسوفيم شرقي القطاع بقذائف هاون

  • صفارات الإنذار تدوي في ناحال عوز

  • صفارات الإنذار تدوي في المجلس الإقليمي أشكول

  • مسؤول إسرائيلي مشارك في الاتصالات للتوصل لتهدئة: اغتيال خالد منصور جعل الاتصالات أصعب صعبة

  • السعودية: اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى خرق خطير للقانون الدولي

مباشر | متابعة لآخر مستجدات التصعيد على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

النائب زعارير: اقتحامات الأقصى عدوان سافر يجب منعه بديمومة الرباط

النائب زعارير: اقتحامات الأقصى عدوان سافر يجب منعه بديمومة الرباط
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب باسم زعارير إن اقتحامات المسجد الأقصى جريمة واستخفاف بمشاعر الأمة الإسلامية وعدوان سافر متكرر على مقدساتنا.

ودعا زعارير شعبنا الفلسطيني على العمل على منع هذه الاقتحامات من خلال الرباط والتواجد الدائم والمستمر لكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى.

وشدد على أنه "ينبغي أن يقف العالم العربي والاسلامي في وجه حملة الاقتحامات والتهويد التي يتعرض لها المسجد الأقصى" كما طالب السلطة بالتحرك على المستوى الدبلوماسي والتوجه إلى المؤسسات الدولية ذات الشأن لردع الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة بحق مقدساتنا.

وأضاف أن "هذه الجولة من العدوان الصهيوني على شعبنا تأتي ضمن خطة تشمل المواقع الهامة جدًا، حيث بدأ الاحتلال بحملة اغتيالات واعتقالات في جنين ثم على مساحةً الضفة الغربية ثم شن الاحتلال هجومه العسكري، وفتح الباب لمستوطنيه لاقتحام المسجد الأقصى".

ولفت إلى أن الاحتلال يهدف إلى محاولة فرض قواعد جديدة للاشتباك مع الفلسطينيين وتجاوز مخرجات معركة سيف القدس، التي تركت آثارًا كارثية على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي لدى الكيان وفرضت قواعد قاسية على سلوك الاحتلال حيال شعبنا ومكوناته.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من عدوانه الانتخابات الداخلية لديه، حيث يريد قادة العدو كي الوعي الجمعي لدى الناخبين، وأردف: "قادة الاحتلال استغلوا بعض الظواهر السياسية مثل انشغال العالم بالحرب على أوكرانيا والتحشيد الذي يجري على حدود تايوان، بالإضافة الى ظاهرة التطبيع العربي مع الاحتلال والتحضير لتحالفات ضد محور المقاومة".

واقتحم حوالي 1713 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، إحياء لذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، وسط تكبيرات المرابطين والمرابطات وبالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للأقصى، أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ صوب مستوطنات الاحتلال في القدس المحتلة.   

أخبار ذات صلة

أستاذ قانون دولي يستنكر استمرار إطلاق النار على غزة ورفض قوات الاحتلال التفاوض

أستاذ قانون دولي يستنكر استمرار إطلاق النار على غزة ورفض قوات الاحتلال التفاوض

العربية الفلسطينية: استهداف الأطفال ومنازل المواطنين والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

العربية الفلسطينية: استهداف الأطفال ومنازل المواطنين والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

&#34;الصحة&#34; بغزة: 48 ساعة تفصلنا عن توقف خدماتنا الصحية في القطاع

"الصحة" بغزة: 48 ساعة تفصلنا عن توقف خدماتنا الصحية في القطاع

الإسلامية المسيحية: العدوان على قطاع غزة لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة

الإسلامية المسيحية: العدوان على قطاع غزة لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة

البكري: 19 اقتحاماً للمسجد الأقصى في شهر تموز الماضي

البكري: 19 اقتحاماً للمسجد الأقصى في شهر تموز الماضي

رئاسة التشريعي: مجزرة رفح جريمة حرب جديدة وسط تواطؤ وصمت دولي

رئاسة التشريعي: مجزرة رفح جريمة حرب جديدة وسط تواطؤ وصمت دولي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

(حماية) يدين جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلطينية

(حماية) يدين جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أستاذ قانون دولي يستنكر استمرار إطلاق النار على غزة ورفض قوات الاحتلال التفاوض

أستاذ قانون دولي يستنكر استمرار إطلاق النار على غزة ورفض قوات الاحتلال التفاوض

العربية الفلسطينية: استهداف الأطفال ومنازل المواطنين والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

العربية الفلسطينية: استهداف الأطفال ومنازل المواطنين والسماح باقتحامات الأقصى تصعيد خطير

الإسلامية المسيحية: العدوان على قطاع غزة لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة

الإسلامية المسيحية: العدوان على قطاع غزة لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة

البكري: 19 اقتحاماً للمسجد الأقصى في شهر تموز الماضي

البكري: 19 اقتحاماً للمسجد الأقصى في شهر تموز الماضي

رئاسة التشريعي: مجزرة رفح جريمة حرب جديدة وسط تواطؤ وصمت دولي

رئاسة التشريعي: مجزرة رفح جريمة حرب جديدة وسط تواطؤ وصمت دولي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

(حماية) يدين جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلطينية

(حماية) يدين جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلطينية

النائب زعارير: اقتحامات الأقصى عدوان سافر يجب منعه بديمومة الرباط

النائب زعارير: اقتحامات الأقصى عدوان سافر يجب منعه بديمومة الرباط

منوعات

لم تمض أيام على تصالحهما..إليسا في أقوى هجوم على زياد برجي

لم تمض أيام على تصالحهما..إليسا في أقوى هجوم على زياد برجي

بعد نجاح &#34;غلبان&#34;..أصالة تتألق باللهجة اللبنانية في &#34;منّي وفي&#34;

بعد نجاح "غلبان"..أصالة تتألق باللهجة اللبنانية في "منّي وفي"

حورية فرغلي تكشف حقيقة تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

حورية فرغلي تكشف حقيقة تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف

سلمى أبو ضيف تطلق علامتها التجارية المثيرة للجدل

سلمى أبو ضيف تطلق علامتها التجارية المثيرة للجدل

بالفيديو: تفاعل خيالي من جمهور مهرجان قرطاج مع رحمة رياض

بالفيديو: تفاعل خيالي من جمهور مهرجان قرطاج مع رحمة رياض

اللبنانية كارن وازن تستمتع بأجواء الصيف بملابس السباحة الجريئة

اللبنانية كارن وازن تستمتع بأجواء الصيف بملابس السباحة الجريئة

صور: ياسمين صبري في إطلالة جديدة ومختلفة تماماً!

صور: ياسمين صبري في إطلالة جديدة ومختلفة تماماً!

صور: تجاوزت الـ 75..نادية الجندي في إطلالة شبابية جريئة

صور: تجاوزت الـ 75..نادية الجندي في إطلالة شبابية جريئة

نجلاء بدر في تصريحات صادمة عن السباحة بالملابس المحتشمة

نجلاء بدر في تصريحات صادمة عن السباحة بالملابس المحتشمة

حورية فرغلي : لهذا السبب أتعاطف مع قاتل نيرة أشرف

حورية فرغلي : لهذا السبب أتعاطف مع قاتل نيرة أشرف

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان