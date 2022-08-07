هيئة الأسرى: الأسير محمود فارس يعاني أوضاعاً صحية صعبة في "مجدو"

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد في بيانٍ لها ونقلاً عن محاميها أحمد صيام، عن الأوضاع الصحية الصعبة التي يعيشها الأسير محمود فارس داخل معتقل "مجدو".وبينت الهيئة أن الأسير فارس والمعتقل منذ 31.8.2021، يعاني من التهاب حاد في الكلى والطحال وتضخم وفشل في وظائف الكلى، نتيجةٍ لخضوعه لعدة جلسات من العلاج الكيماوي قبل عامٍ من اعتقاله، وذلك جراء إصابته في سرطان بالغدد الليمفاوية والذي أُصيب به أثناء اعتقاله الأول خلال عام 2015.وأضافت أن الأسير بحاجة لإجراء فحوصات دورية للاطمئنان على حالته، لكن إدارة سجون الاحتلال ترفض ذلك وتتعمد في إهمال حالته الصحية.كما أوضحت الهيئة أن الأسير فارس يشتكي من مشكلة في الأسنان بسبب خضوعه للعلاج الكيماوي، حيث تساقطت أسنانه، وهو بحاجة إلى زراعة أسنان ليتمكن من تناول الطعام ومضغه بشكل جيد، لكن ليس هنالك أي استجابة من قبل عيادة السجن لحاجة الأسير.تجدر الإشارة إلى أن الأسير فارس (29 عاماً) من مدينة سلفيت، هو أسير سابق وهذا الاعتقال الثالث بحقه.